Policie obvinila muže zadrženého kvůli přepadení ženy v autě na pražském Proseku

Miloval rock, měl smysl pro humor a mírnou náturu: to byl Hiroši Učida. Než na smrtelné posteli prozradil: „Chci zemřít jako Satoši Kirišima.“ Z vetchého muže se vyklubal jeden z nejhledanějších teroristů. Senzační odhalení – unikal 50 let! Jak to dokázal?