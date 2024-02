Česko letos za objednané americké stíhačky F-35 zaplatí 15 miliard korun

Česko letos zaplatí 15 miliard korun za objednané americké stíhačky F-35 pro českou armádu, které se začnou vyrábět v roce 2029 a dorazí nejdřív v roce 2031. Platby jsou určeny na zálohy dodavatelům, napsal deník Právo s odkazem na rozpočet ministerstva obrany.

O placení záloh informovala Právo ekonomická ředitelka ministerstva obrany a také hlavní vyjednavačka smlouvy s USA Blanka Cupáková. Sankce za případné zpoždění dodávek nebylo možné vyjednat, dodala. Memorandum o pořízení F-35 podepsali minulý týden ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a americký velvyslanec v Česku Bijan Sabet.

Nákup 24 stíhaček, munice a výcviku pilotů bude stát 4,99 miliardy dolarů. V době, kdy loni v září s akvizicí souhlasila česká vláda, byl kurz 21,20 Kč/USD, což by znamenalo 106 miliard korun. V současném kurzu 22,80 Kč/USD je to 114 miliard korun. „Splátky budeme platit dvakrát ročně, pokaždé možná podle jiného kurzu,“ podotkla Cupáková. Proto se podle ní počítá s rezervou více než deset miliard korun na kurzové výkyvy. Splátkový kalendář je rozložen do roku 2034.

Vedle více než stovky miliard na samotné letouny, munici a výcvik obrana chystá dalších 44 miliard na přebudování letiště v Čáslavi, výcvik technického personálu a platbu DPH. Letos by měl vzniknout projekt na novou přistávací plochu a další infrastrukturu na letišti, jako jsou nová úložiště letadel nebo zázemí pro piloty, techniky a budovy pro zpracování citlivých dat, která budou stíhačky získávat. Nová vzletová dráha má být podle Cupákové hotová do roku 2028 a do roku 2030 ostatní budovy. (ČTK)