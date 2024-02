MPSV chystá spojení čtyř dávek do jedné

Ministerstvo práce chystá spojení čtyř dávek do jedné – dvou dávek na bydlení, na živobytí a přídavku na dítě. Podávat by se měla jedna žádost. Podmínkou pro získání peněz má být práce či její hledání. Změny by se mohly zavést v roce 2025, řekl šéf rezortu Marian Jurečka.

Jurečka na tiskové konferenci oznámil, že dokončuje revizi systému sociálních dávek a v březnu ji chce předložit v připomínkovém řízení na Úřadu vlády.

Změny Jurečka vysvětloval především tím, že hodlá více motivovat ty, kteří pracovat mohou, aby si nějaké zaměstnání našli. K tomu jim má pomoci lepší pomoc úřadů práce v oblasti rekvalifikací a sociálního poradenství.

Na druhé straně plánuje ministerstvo u několika druhů dávek zavést pracovní bonusy. Ty by v zásadě znamenaly, že ten, kdo má pracovní bonus dosáhne na větší peníze než dnes. A stejné pravidlo by platilo i naopak.

„Pokud dotyčný člověk nebude spolupracovat, nebude chtít práci získat, v novém systému nebude mít výši podpory jakou pobírá dnes,“ řekl ministr Jurečka s tím, že změny se dotknou čtyř nejčastěji využívaných dávek. Jejich objem je řádově 30 miliard korun a týkají se necelého milionu lidí. Vedle pracovních bonusů chce ministr v dávkovém systému více zohlednit třeba i školní docházku dětí.