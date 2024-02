Ukrajinci: Čekáme i řízené střely s dosahem až 500 kilometrů

Spolu s letouny F-16 Ukrajina očekává i dodávky střel o dosahu 300–500 kilometrů, uvedl generál z velení ukrajinské armády Serhij Najev. To odpovídá moderním protizemním střelám, Ukrajina by tak dosáhla hlouběji do ruského zázemí.

Uvedený dostřel odpovídá některým verzím například protiradarových střel HARM nebo pokročilých řízených střel JASSM. Druhá zmíněná zbraň je střela podobné kategorie jako britský Storm Shadow, který už Ukrajinci používají, s novou zbraní by se ale rozšířily jejich možnosti – odpalovací platformou by se stal jiný typ letadla, zvýšil by se i počet střel.

Z ukrajinské strany může jít i o záměrnou komunikaci s cílem přimět Rusy, aby cenné prvky svých vojsk stáhli dál od fronty, čímž by se snížila jejich účinnost

O slovech ukrajinského generála informuje řada tamních médií. (Hromadske)