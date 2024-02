Soud povolil reorganizaci jindřichohradecké úzkokolejky, firma JHMD je v úpadu

Krajský soud v Českých Budějovicích povolil reorganizaci firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Společnost je v úpadku a její věřitelé reorganizaci minulý týden schválili. Věřitel Jan Kysela musí do 120 dní předloží reorganizační plán. Vyplývá to z informací z insolvenčního rejstříku na webu.

Reorganizační návrh počítá s tím, že by dráhu koupily obce. Část vozů by koupila firma Swietelsky Rail CZ. Vyplynulo to ze schůze věřitelů u Krajského soudu v Českých Budějovicích, která se uskutečnila ve středu. Tento soud již dvakrát poslal firmu JHMD do konkurzu, pokaždé ale jeho rozhodnutí zrušil Vrchní soud v Praze.

Firma JHMD je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dluží 350 milionů Kč, vyplývá z přehledu pohledávek. Vlaky by mohly opět jezdit od června, řekl ČTK insolvenční správce David Jánošík. Firma by se dala prodat až za 121 milionů Kč, vyplývá ze znaleckého posudku.

Strategický investor, firma good thing, by koupila od JHMD část aktiv, nemovitosti a stoprocentní podíl v dceřiné firmě JHMD, společnosti Správa úzkokolejných drah. Stoprocentním vlastníkem firmy good thing, která vznikla v listopadu 2022, je firma WTT. Patří ke třem zájemcům o provoz tratí. Zájem jezdit na úzkokolejce má také firma Gepard Express a jedna polská firma.

Obce ze spolku Jindřichohradecká úzkokolejná dráha daly část peněz na žádost o bezpečnostní osvědčení k provozu dráhy, kterou v úterý podala Správa úzkokolejných drah k Drážnímu úřadu. Díky osvědčení lze provozovat vlaky.

JHMD vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. (ČTK)