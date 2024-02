Američtí senátoři navrhli zákon o imigraci, který pošle i 62 miliard dolarů Ukrajině

Američtí senátoři navrhli verzi zákona o ochraně jižní hranice USA, která obsahuje také miliardy vojenské pomoci pro Ukrajinu, Izrael a Tchaj-wan. Dohodu o přísnější hraniční a imigrační politice uzavřeli republikánští i demokratičtí politici.

Senátoři obou stran o dohodě v hodnotě 118 miliard dolarů vyjednávali několik měsíců. Pokud projde, zpřísní normy pro získání azylu pro migranty, automaticky uzavře jižní hranici pro nelegální přechody, pokud počty migrantů dosáhnou denních referenčních hodnot přes 5000 migrantů, a pošle 62 miliard dolarů na Ukrajinu, 14 miliard Izraeli, 10 miliard humanitární pomoci do Gazy a 5 miliard pro Tchaj-wan na obranu před čínskou agresí. 20 miliard pošle na ochranu jižní hranice USA.

Šéf Senátu, demokrat Chuck Schumer přislíbil procedurální hlasování ve středu. Není ale jasné, zda má potřebných 60 hlasů, aby zákon prošel. Podle hlavního vyjednavače republikánů, senátora Jamese Lankforda je asi 20 až 25 republikánských senátorů připraveno dohodu podpořit, ale podobný počet ji odmítá. Očekává se, že proti bude hlasovat také několik demokratů.

Dohoda o pomoci na hranicích se zahraničím čelí ve Sněmovně reprezentantů ještě obtížnějším vyhlídkám. Předseda sněmovny Mike Johnson včera v pořadu Meet The Press řekl, že sněmovna se bude místo balíčku o dodatečném financování zabývat návrhem zákona o pomoci Izraeli ve výši 17 miliard dolarů. V sobotním dopise sněmovním republikánům uvedl, že Sněmovna nebude senátní dohodu rychle projednávat.

Za to ho kritizoval šéf sněmovních demokratů Hakeem Jeffries, podle kterého se tímto krokem Johnson snaží pomoci Izraeli, ale zablokovat pomoc Ukrajině, protože „jim to zakázal exprezident Trump“. Ten se v minulých dnech proti pomoci Ukrajině opakovaně vyslovil a vyzval republikány, aby zákon o imigraci neschvalovali, protože by tím připsali kredit Joeu Bidenovi před volbami. (Politico, CNN)