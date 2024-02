Jurečka představí reformu sociálních dávek. Cílem je zjednodušení a lepší zacílení podpory

Ministr práce Marian Jurečka představí reformu sociálních dávek. Na tiskové konferenci zveřejní výsledky revize dávkového systému i návrh jeho nového nastavení. Podle vedení ministerstva je cílem zjednodušení a lepší zacílení podpory.

Změny by podle plánu měly začít platit od příštího roku. Podmínkou pro získání peněz od státu by měla být práce či její hledání. Vedle příjmu žadatelů by se měl víc posuzovat i jejich majetek.

O revizi dávek mluvili politici v minulých letech opakovaně. Zmiňovali ale hlavně jejich zneužívání. Experti na sociální problematiku odmítají názor, že se pomoc od státu masivně zneužívá. Varovali před represemi a snižováním dostupnosti podpor.

Podle materiálu ministerstva by měla vzniknout nová dávka státní sociální pomoci. Spojit se do ní mají dvě dávky běžné se dvěma pro lidi v nouzi, tedy příspěvek na bydlení a dětské přídavky s doplatkem na bydlení a příspěvkem na živobytí. Nová podpora se má skládat z částky na životní potřeby, na bydlení, na děti a z bonusu za práci. Výše by se měla odstupňovat podle příjmu a podle pracovní aktivity. Odstraněné by měly být takzvané body zlomu, kdy člověk při překročení výdělku o korunu o pomoc od státu přichází.

K zefektivnění a adresnosti podpory má podle vedení resortu přispět digitalizace. V materiálu ministerstvo uvedlo, že dávku státní sociální pomoci by měl mít ten, kdo pracuje a snaží se. Práce či snaha o ni by se měla vyžadovat od všech členů domácnosti, kteří pracovat mohou. Sledovat by se měl vedle příjmu víc i majetek žadatelů, a to „zejména nemovitosti, úspory, auta“, uvedlo ve svých podkladech ministerstvo. (ČTK)