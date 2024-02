Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvažuje o výměně několika vysoce postavených činitelů, a to nejen v armádě, řekl v rozhovoru pro italskou televizi RAI. Už několik dnů se množí spekulace o odvolání náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného.

„Je to otázka lidí, kteří mají vést Ukrajinu,“ sdělil Zelenskyj k možnému odvolání Zalužného. „Je potřeba reset, mám na mysli výměnu některých státních činitelů, a to nejenom v armádě. Je to otázka pro celé vedení země,“ uvedl dál Zelenskyj podle agentury Reuters.

Ukrajinská vláda podle pátečního sdělení zdrojů informovala Bílý dům, že hodlá propustit nejvyššího vojenského velitele. Údajně chystané sesazení Zalužného, který se nepohodl se Zelenským v řadě otázek, následuje po loňské ukrajinské protiofenzivě, při níž se nepodařilo získat zpět významnou část území ovládaného Ruskem. Poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan dnes dal najevo, že americké vedení se do otázky případného odvolání Zalužného nebude vměšovat.

Zalužnyj se na Ukrajině těší velké podpory. Jeho konec ve vedení armády by proto mohl uškodit morálce ukrajinských vojáků, kteří bojují o udržení pozic podél více než 1000 kilometrů dlouhé frontové linie proti početným ruským silám. (ČTK)