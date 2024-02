Izrael není za žádnou cenu připraven přijmout dohodu o propuštění rukojmích držených teroristickou organizací Hamás, míní Netanjahua

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael není za žádnou cenu připraven přijmout jakoukoliv dohodu o propuštění rukojmích držených teroristickou organizací Hamás, protože v jeho vládní koalici panují rozpory ohledně snahy Spojených států amerických dostat do Gazy více humanitární pomoci.

Netanjahua tím pravděpodobně mimo jiné poukazoval na člena svého kabinetu – ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Ten zkritizoval prezidenta Joea Bidena a prohlásil, že Donald Trump by Izraeli umožnil větší volnost v boji proti Hamásu. „Místo toho, aby nás plně podpořil, se Biden zabývá poskytováním humanitární pomoci a pohonných hmot do Gazy, které jdou Hamásu,“ řekl Ben-Gvir v rozhovoru pro deník The Wall Street Journal. (Reuters)