Pozor nejen na žraloky! Začíná Policie Hvar, seriál česko-slovenské vzájemnosti

Pokud slovenský ministr obrany Kaliňák odmítne americké bojové vrtulníky Viper, jejich nákup zváží Češi. Pro slovenský Denník N to uvedlo české ministerstvo obrany. To zároveň odmítá, že by vrtulníky Viper nebyly vhodné pro suchozemský stát, jak tvrdí slovenský premiér Robert Fico. (Denník N)