Stanjura: Čepro koupilo stanice Robin Oil i z bezpečnostních důvodů

Podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) koupila státní akciová společnost Čepro síť čerpacích stanic Robin Oil mimo jiné z bezpečnostních důvodů. Benzinové pumpy při krizích totiž využívá integrovaný záchranný systém i armáda, řekl v Otázkách Václava Moravce.

Naposledy využil integrovaný záchranný systém sítě čerpacích stanic společnosti Čepro podle Stanjury při rozsáhlém požáru v národním parku České Švýcarsko v létě 2022. „Bude více míst, kde tuto funkci pro integrovaný záchranný systém a armádu lze využít,“ uvedl. Důvody koupě firmy Robin Oil jsou podle ministra ale také zejména ekonomické, kdy návratnost investice se předpokládá podle něho kolem devíti let.

„Kdyby to byl nový byznys, z nula na 75 (čerpacích stanic), to já bych nepodpořil. Je to rozšíření, i tak zůstane akciová společnost Čepro třetí na trhu,“ zdůraznil Stanjura. Poukázal na to, že jedničkou, dvojkou a čtyřkou na českém trhu jsou společnosti s významným podílem polského, maďarského a rakouského státu. „To není trh, kde jsou pouze soukromí vlastníci a v jedné společnosti je český stát. Mně osobně by se mnohem více líbilo, kdyby v žádné té společnosti na trhu nebyl žádný stát, ani český,“ uvedl.

Předseda představenstva Čepra Jan Duspěva v pátek uvedl, že kupní cenu společnosti Robin Oil potvrdily dva nezávislé posudky. Fixní část ceny, kterou společnost Čepro za firmu zaplatila, byla 2,4 miliardy korun, další tvořily peníze a provozní kapitál firmy. Výslednou cenu ovšem s odkazem na závazek o mlčenlivosti neuvedl. Stát kvůli akvizici odpustil Čepru vyplacení dividendy ze zisku za rok 2022, který činil 1,6 miliardy korun. Deník e15 s odkazem na dva na sobě nezávislé zdroje v minulých dnech napsal, že cena transakce činila 4,5 miliardy korun. Předsedkyně poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová v dnešní diskusi se Stanjurou řekla, že bude žádat o to, aby Duspěva vysvětlil ekonomický smysl transakce na jednání sněmovního rozpočtového výboru.

S nákupem společnosti Robin Oil nesouhlasil někdejší ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Stát si podle něho pořídil majetek, který nepotřebuje, a vzdal se dividendy, kterou potřebuje. „Pumpy nejsou kritická infrastruktura,“ zdůraznil. (České noviny)