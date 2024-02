Jurečka nebude kandidovat, pokud lidovci nedosáhnou cílů v nadcházejících volbách

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) nebude na podzim obhajovat post předsedy lidovců, pokud strana v nadcházejících volbách nezíská dva europoslance, neposílí senátorský klub a nedosáhne minimálně na jednu hejtmanskou funkci. Řekl to diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct.

Jurečka čelí kritice některých spolustraníků mimo jiné za to, že neukončil vánoční večírek na svém ministerstvu v den střelby na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, a za to, jak o této skutečnosti komunikoval s médii. Už dříve řekl, že na říjnovém sjezdu lidovců by znovu nekandidoval, pokud by strana neuspěla v nadcházejících trojích volbách – tedy do Evropského parlamentu, zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu.

Dnes to zopakoval a svou představu úspěchu konkretizoval. Připomněl také, že jako předseda lidovců má za sebou troje volby, které podle něj pro stranu dopadly velmi dobře. Druhý host debaty, politolog Lukáš Valeš, označil Jurečkovy aktuální volební cíle za nereálné.

Jurečka doplnil, že pokud by znovu nekandidoval na šéfa strany, byl by připraven dát k dispozici i svou pozici ve vládě. Podle něj by záleželo na novém vedení lidovců, jaký postup by v tomto ohledu zvolilo.

V dnes zveřejněném volebním modelu agentury STEM skončili lidovci nejen za koaličními partnery, ale i za komunisty a sociální demokracií. Ve volbách do Sněmovny by neuspěli – podpořilo by je 2,7 procenta voličů, v listopadu to bylo 3,5 procenta. Volby by vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 33,4 procenta hlasů, druhá ODS by získala 13,2 procenta a třetí Piráti 11,3 procenta. Do Sněmovny by se dostaly ještě opoziční hnutí SPD s deseti procenty hlasů a STAN s podporou sedmi procent, právě pět procent potřebných pro vstup do dolní komory by mělo ještě hnutí TOP 09. (ČTK)