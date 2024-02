STEM: Volby v lednu by s přehledem vyhrálo hnutí ANO

Volby by podle lednového modelu STEM pro CNN Prima News vyhrálo ANO s 33,4 procenta hlasů. Druhá ODS by měla 13,2 procenta, třetí Piráti 11,3 procenta. Lidovce by porazili i komunisté a sociální demokraté, žádná z těchto stran by ale nepřekročila pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny.

Do Sněmovny by se dostaly ještě opoziční hnutí SPD s deseti procenty hlasů a STAN s podporou sedmi procent, právě pět procent potřebných pro vstup do dolní komory by mělo ještě hnutí TOP 09, ukázal průzkum pro CNN Prima News.

Oproti poslednímu volebnímu modelu STEM z loňského listopadu si ANO polepšilo o dvě desetiny procentního bodu, občanští demokraté se vrátili na druhé místo, polepšili si zhruba o 1,5 procentního bodu. Piráti přeskočili v listopadu druhé SPD, v lednovém průzkumu zvýšili preference zhruba o procentní bod. Naopak SPD oproti listopadu dva procentní body ztratila. Mírně si polepšili Starostové, naopak TOP 09 si mírně pohoršila.

Těsně pod pětiprocentním prahem vstupu do dolní komory se nachází KSČM, která oproti předchozím volebním modelům posílila na 4,8 procenta. O něco hůře si pak vede Socdem (dříve ČSSD) s 3,1 procenta. Za nimi by skončili lidovci, podpořilo by je 2,7 procenta voličů, v listopadu to bylo 3,5 procenta.

Data pro model sbírala agentura STEM v druhé polovině ledna, zapojilo se 1092 respondentů. (ČTK)