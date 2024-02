Šéf turecké tajné služby jednal s vůdcem Hamásu o příměří v Gaze či rukojmích

Šéf turecké tajné služby MIT Ibrahim Kalin se v katarské metropoli Dauhá sešel s vůdcem politického křídla palestinského teroristického hnutí Hamás Ismáílem Haníjou.

Jednání se týkala snah o nastolení příměří v Pásmu Gazy, osudu rukojmích zadržovaných v Pásmu od teroristických útoků Hamásu na Izrael ze 7. října a dodávek humanitární pomoci do Gazy, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na turecká média.

Haníja je očekáván v Egyptě k diskuzi o návrhu na nové příměří, který dojednali šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns, katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání, šéf izraelské tajné služby Mossad David Barnea a šéf egyptské tajné služby Abbás Kámil.

Podle zdrojů Hamásu, citovaných agenturou AFP, plán v první fázi počítá s šestitýdenním příměřím, během něhož by Izrael propustil 200 až 300 palestinských vězňů výměnou za 35 až 40 rukojmích držených v Gaze. Umožněn by byl také vjezd 200 až 300 kamionů do Pásma Gazy denně.

Hamás podmiňuje propuštění všech rukojmích unesených z Izraele 7. října ukončením izraelské ofenzivy v Pásmu Gazy a stažením izraelských vojsk z tohoto území. Izrael opakuje, že válku neukončí, dokud nedosáhne všech vytyčených cílů, tedy zničení Hamásu, osvobození všech rukojmích a zajištění, že Gaza už nikdy nebude pro Izrael představovat hrozbu.

Na svou další cestu po Blízkém východě se nyní chystá americký ministr zahraničí Antony Blinken, který do čtvrtka navštíví Saúdskou Arábii, Egypt, Katar, Izrael a okupovaný Západní břeh Jordánu. (ČTK)