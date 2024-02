Na Chrudimsku se na silnici I/37 srazilo pět aut, tři lidé lehce zranění

Při dopravní nehodě se srazilo dnes odpoledne na silnici I/37 na Chrudimsku pět osobních aut. Zdravotníci ošetřili tři lidi s lehčím zraněním. Nehoda se stala za Trhovou Kamenicí mezi Rohoznou a Novou Vsí.

Silnice byla zavřená, teď je průjezdná kyvadlově. ČTK to řekla po 17:00 mluvčí policie Markéta Janovská.

Nehoda se stala kolem 14:30. Prvotní informace se lišily. Situace byla hodně nepřehledná, záchranáři měli nahlášeno, že se srazilo šest vozidel, řekla ČTK mluvčí záchranářů Alena Kisiala.

„Na místo jsme vyslali pět posádek zdravotnické služby Pardubického kraje. Vzlétla také letecká služba hradeckého kraje. Na místě se nacházelo 12 účastníků nehody, z toho tři byli s lehčími zraněními převezeni sanitkami do Pardubické nemocnice,“ uvedla Kisiala.

Podle Janovské jela od Rohozné Škoda Octavia, která najednou zastavila. Za vozidlem zůstala stát čtyři další auta, páté přijíždějící auto značky Volkswagen do posledního z nich narazilo.

„Čtvrté auto v řadě pak narazilo do třetího auta. Volkswagen pak ještě vjel do protisměru, kde se čelně střetl s Citroënem. Pak tam ještě přijelo také od Rohozné Audi a sjelo do příkopu,“ řekla Janovská. Podle ní tak bylo účastníkem nehody pět aut.

Všichni řidiči měli dechovou zkoušku negativní. Řidič Octavie spáchal přestupek, protože bezdůvodně zastavil, a policie ho nahlásí správnímu orgánu. Zranění utrpěli řidič Volkswagenu a řidička a spolucestující z Citroënu. (ČTK)