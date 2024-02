Studio N: Ruský národ hledá viníka poté, co v zemi zahynul kocour Tviks, kterého průvodčí nechala vyhodit z vlaku na mráz. Věc řeší sám šéf Vyšetřovacího výboru. Proč případ vyvolal tak silnou reakci? A co to vypovídá o povaze Rusů? Filip Titlbach se ptá reportérky Deníku N Petry Procházkové.