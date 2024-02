iRozhlas: V kauze dotačního podvodu litovelské firmy Hopax padly podmínky

V kauze litovelské firmy Hopax týkající se zneužití dotace 45 milionů korun na nákup strojů, které firma podle žalobce záměrně ve fakturách předražovala, dostala trojice obžalovaných podmíněné a peněžité tresty.

Obžalované trojici firem olomoucký krajský soud navíc uložil zákaz v následujících letech žádat o dotace. Rozsudek zatím není pravomocný, uvedl server iRozhlas. Evropský žalobce, který kauzu dozoroval, musí jakýkoliv verdikt nechat schválit stálou komorou evropské prokuratury v Lucemburku, až poté se může vzdát práva na odvolání.

V případu dotačního podvodu litovelské firmy Hopax figurovalo šest osob – tři firmy a jejich jednatelé. Ústřední postavou byl jednatel Hopax Roman Pavlík, který uzavřel s evropským žalobcem Pavlem Pukovcem dohodu o vině a trestu. Soud jej potrestal tříletým trestem se zkušební dobou na pět let, uložil mu peněžitý trest jeden milion korun a zákaz účastnit se osm let dotačních řízení a jednat s dotačními orgány, uvedl žalobce. Firma musí uhradit pět milionů korun a má zákaz deset let žádat o dotace.

Pavlík podle obžaloby pro svůj Hopax požádal o dvě dotace na nákup nových strojů, jejich cenu ale záměrně ve fakturách navyšoval tak, aby dotační částka byla co nejvyšší. K tomu mu pomáhaly další dvě firmy a jejich jednatelé tím, že mu vystavovali na tyto stroje upravené faktury. Oba dostali roční podmíněné tresty vězení a peněžitý trest 100 000 korun. První z firem musí zaplatit půl milionu korun, druhá 300 000 korun. (iRozhlas)