Výměna klíčových Čechů v Bruselu: Lipavský na vládě přetlačil Černochovou

Belgie předvolala izraelského velvyslance poté, co v Gaze byla izraelským letectvem vybombardována kancelářská budova belgické agentury pro rozvojovou spolupráci. Oznámila to belgická ministryně zahraničí Hadja Lahbibová. (The Times of Israel)

Het kantoorgebouw van @Enabel, het Belgische agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking, in #Gaza is gebombardeerd en volledig vernield. Civiele gebouwen aanvallen is en blijft totaal onaanvaardbaar. Ik convoceer samen met @hadjalahbib de Israëlische ambassadrice. pic.twitter.com/nq3hYss5Yn — Caroline Gennez (@carogennez) February 1, 2024