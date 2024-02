Arménie se už nemůže spoléhat na Rusko jako na svého hlavního obranného a vojenského partnera, uvedl arménský premiér Pašinjan

Arménie se už nemůže spoléhat na Rusko jako na svého hlavního obranného a vojenského partnera, uvedl podle agentury Reuters arménský premiér Nikol Pašinjan. Důvodem je podle něj opakované zklamání ze strany Moskvy.

Jerevan by měl naopak navázat užší vztahy s Francií a Spojenými státy, domnívá se premiér. Vztahy Západu a Ruska jsou na bodu mrazu mimo jiné v důsledku ruské invaze na Ukrajinu z předloňského února.

„Musíme si uvědomit, s kým můžeme opravdu udržovat vojensko-technické a obranné vztahy,“ řekl Pašinjan v rozhovoru s arménským rozhlasem. „Dříve bylo 95 až 97 procent našich obranných vztahů s Ruskou federací. Tak to už teď z objektivních a subjektivních důvodů být nemůže,“ prohlásil premiér, podle něhož by Arménie měla nové bezpečnostní vazby budovat kromě Washingtonu a Paříže také s Indií nebo Gruzií.

Rusko bylo hlavním spojencem Arménie, bývalé sovětské republiky sousedící s Gruzií, Íránem, Ázerbájdžánem a Tureckem. Pašinjan označil přílišné spoléhání se na Rusko zejména ve strategických otázkách za chybu už loni na podzim, kdy vyvrcholil dlouholetý spor Arménie a Ázerbájdžánu o Náhorní Karabach. Baku po bleskové vojenské ofenzivě převzalo nad horskou enklávou plnou kontrolu a většina z asi 120.000 tamních etnických Arménů uprchla ve strachu z represí.

Moskva tvrdí, že za porážku v Náhorním Karabachu může Pašinjanova neschopnost orientovat se ve složité situaci na jižním Kavkaze, píše Reuters.

Francie loni na podzim podpořila Arménii mimo jiné dodávkou systémů protivzdušné obrany. Západoevropská země je zároveň domovem jedné z největších arménských diaspor na světě.

Arménie se ve čtvrtek oficiálně připojila k zemím, které se řídí verdikty Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC). Tento soud před časem vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině a Moskva avizovaný krok Jerevanu kritizovala. Nyní platí, že pokud by Putin do Arménie přijel, musel by být zatčen a vydán do Haagu. (ČTK)