Nákup Robin Oil se státnímu Čepru vrátí do osmi let, tvrdí ředitel

„Pokud jsme akciovka, chceme se rozvíjet. Stejně jako pro kohokoliv jiného je naším cílem zisk,“ řekl na tiskové konferenci ředitel Čepro Jan Duspěva k nákupu sítě čerpacích stanic Robin Oil. Investice by se státní firmě mohla vrátit do osmi let.

Podle Duspěvy byla akvizice další sítě čerpacích stanic jednou z mála možností dalšího růstu tržeb Čepro. Společnost koupila síť Robin Oil za 4,5 miliardy korun, aktiva z toho tvořily 2,4 miliardy korun, zbytek byly finanční prostředky na účtech nebo pohledávka za Sberbank.

Pro nákup sítě Robin Oil stát využil asi 2,4 miliardy vlastních prostředků, půl miliardy bankovního úvěru a 1,6 miliardy si Čepro půjčilo právě ze společnosti Robin Oil.