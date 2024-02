„Šel jsem za svou zemi až ke zdi,“ říká Orbán o čtvrteční dohodě s EU

Premiér Petr Fiala zdůraznil význam stabilní finanční pomoci Ukrajině. Země nadále čelí ruské agresi, bez západní finanční pomoci by těžko mohla fungovat, řekl premiér. Kdyby se nedokázala bránit, mělo by to podle něj nedozírné následky pro bezpečnost. Fiala to řekl po summitu v Bruselu, kde se unijní lídři na podpoře Ukrajiny shodli.