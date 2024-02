Floridský guvernér utratil za kampaň skoro 160 milionů dolarů, nevyhrál v jediném okrsku

Neúspěšný volební tým floridského guvernéra Rona DeSantise a jeho přidružený sponzorující výbor Never Back Down utratily v roce 2023 dohromady 158,5 milionu dolarů. DeSantis ale nezvítězil ani v jediném z 99 okrsků státu Iowa, kde kampaň vedl.

Vyplývá to z údajů Federální volební komise FEC, podle níž jeho tým a organizace Never Back Down vybraly od sponzorů a dárců celkem téměř 180 milionů dolarů. DeSantis se před dvěma týdny vzdal kandidatury po druhém místě v Iowě, když mu průzkumy z nadcházejícího státu New Hampshire ukazovaly mizivou podporu.

„Je to jedno z nejepičtějších zhroucení prezidentské kampaně v moderní politické historii,“ řekl floridskému deníku Sun Sentinel David Jolly, bývalý republikánský kongresman a spoluzakladatel strany Forward. „A to není nadsázka,“ dodal.

Organizace Never Back Down, takzvaný super pac, vznikla v březnu, aby „vyzvala“ DeSantise ke kandidatuře na prezidenta. Měsíc předtím, než DeSantis v květnu oznámil svou kandidaturu, spustila protitrumpovskou reklamu. (Sun Sentinel)