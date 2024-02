Šéf Pentagonu Austin se osobně omluvil Bidenovi, že mu zatajil svoji rakovinu

Šéf Pentagonu Lloyd Austin se omluvil prezidentu Bidenovi, že zatajil onemocnění rakovinou a následnou hospitalizaci. „Byla to moje chyba, za kterou beru zodpovědnost. Z diagnózy jsem byl v šoku a myslel jsem si, že se s tím vypořádám v soukromí. To nebylo správné,“ řekl na tiskové konferenci.

Bylo to od hospitalizace poprvé, co vystoupil veřejně před novináře a odpovídal na otázky. „Měl jsem mu to říct a měl jsem to říct americké veřejnosti,“ dodal s tím, že ačkoliv věří, že se úplně uzdraví, stále cítí bolest při pohybu jedné nohy a po budově ministerstva obrany se pohybuje v golfovém vozíku.

Sedmdesátiletý Austin původně šel na malý zákrok kvůli objevené rakovině prostaty 22. prosince, ale zdravotní stav se mu poté zkomplikoval a musel být znovu přijatý do nemocnice se silným zánětem 29. prosince. Prezident Biden se však o jeho nemoci dozvěděl až 4. ledna. Více jsme psali zde. (Bloomberg)