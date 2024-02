ANO žádá svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny kvůli Fialovi

ANO žádá svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, důvodem je majetkový podíl premiéra Petra Fialy (ODS) v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ).

Novináře o tom při dnešní návštěvě v České Lípě informovala předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Na opominutí upozornily Seznam Zprávy s tím, že Fialovi hrozí padesátitisícová pokuta. Premiér chybu vysvětlil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

„My jsme se na našem poslaneckém klubu usnesli a sesbírali podpisy na svolání mimořádné schůze s názvem ‚zapomenutý milion premiéra v pochybné kampeličce, podezření na černé financování ODS a praní špinavých peněz‘. Pan premiér a celá ODS dostanou prostor vysvětlit, co se vlastně stalo a Petr Fiala zároveň bude moci zveřejnit daňová přiznání před vstupem do politiky, jako to udělal předchozí premiér Andrej Babiš,“ doplnila Schillerová. (ČTK)