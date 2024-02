V Rusku jsou ničeny knihy slavné spisovatelky Ulické

V ruských knihovnách platí zákaz půjčovat knihy slavné spisovatelky Ljudmily Ulické, která emigrovala do Německa. Jedno z největších ruských vydavatelství AST jí přestalo vyplácet honoráře, protože peníze za prodané knihy v Rusku převádí na pomoc Ukrajině. Rozhovor se spisovatelkou jsme přinesli zde.

Ljudmila Ulickaja si po ruské invazi na Ukrajinu sbalila nejnutnější věci a opustila Rusko. Její kufr vážil sedm kilogramů. Foto: Dmitrij Rožkov, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

31. ledna dostaly ruské knihovny instrukce vyřadit knihy Ulické z evidence a ty, které ještě nebyly zaregistrovány, zničit. Spisovatelka ostře kritizuje ruské válečné tažení proti Ukrajině. Řada z jejích velkých románů byla přeložena do češtiny.

Kromě toho se stala obětí známých ruských prankerů Vladimíra Kuzněcova zvaného Vovana a Alexeje Stoljarova, který si říká Lexus. Zatelefonovali jí jakoby z kanceláře ukrajinského prezidenta Zelenského a snažili se jí vyprovokovat k protiruským výrokům. Ulickaja ale pouze mluví o hrůzách války a odsuzuje ruské propagandisty, kteří šíří „ideologii násilí“.

Poté, co byl obsah nahrávky zveřejněn, ruská prokremelská média spisovatelku odsoudila, některá ji nazývají „pomatenou stařenou“ a například ve státní agentuře Ria Novosti vyšel článek pochvalující si „speciální vojenskou operaci“ na Ukrajině, díky které se Rusko zbavilo „intelektuální špíny“. Ulickaja podle autorky neumí vůbec psát a její popularita byla nezasloužená. „Kdyby nebylo speciální vojenské operace, tenhle odpad by zůstával tady a spokojeně by tloustnul a přitom pociťoval k zemi nenávist“, píše autorka Ria Novosti Viktorija Nikiforova.

Kromě toho Ulickou zbavili čestného titulu profesorky Ruské Mendělejevovy chemicko-technologické univerzity. Údajně se tak stalo na žádost občanů. (Meduza)