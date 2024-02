Šéf Cermatu: Systém přihlašování na střední školy je opravený, je třeba ho otestovat

Elektronický systém přihlašování na střední školy je opravený a je potřeba ho otestovat, řekl ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Odpoledne chce zkontrolovat opravy, které přes noc programátoři udělali. Takzvané penetrační testy chce dělat dnes večer či v pátek. Systém, který se měl uchazečům otevřít dnes v noci, by měl podle Krejčího fungovat v pátek večer.

„Platí, že zítra (v pátek) večer to poběží,“ řekl Krejčí. Mluvčí ministra školství Tereza Fojtová ráno ČTK řekla, že spuštění elektronického podání přihlášek na střední školy (DiPSy) bylo odloženo z důvodu komplikací s nahráváním příloh. Jakmile Cermat problém vyřeší, bude systém znovu otestován z hlediska bezpečnosti. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se na síti X omluvil za komplikace, rodiče a uchazeče poprosil o trpělivost.

„Důvod penetračních testů je to, že došlo ke změně zdrojového kódu na několika různých místech v systému. Ty změny jsou takového charakteru, že by to teoreticky mohlo mít dopad na bezpečnost,“ řekl Krejčí. Požádal rodiče a uchazeče o studium na střední škole, ať mají strpení a počkají den až dva, pak si podle něj budou moci přihlášku elektronicky podat, tak jak plánovali.

„Systém pouštíme po jednotlivých modulech, tak jak budou reálně potřeba v daném čase,“ řekl Krejčí. Funkce systému, které budou potřebné v březnu či květnu, bude Cermat podle něj teprve zprovozňovat. Pracuje se tedy například na algoritmu, který bude rozřazovat uchazeče do jednotlivých oborů studia podle jejich priorit a výsledků jednotné přijímací zkoušky. V březnu bude potřebný algoritmus, který žáky rozdělí na školy, kde budou konat jednotnou přijímací zkoušku. Ten březnový by měl být hotový týden až dva předtím, než bude potřeba. „Ten přijetí na školu bude dřív,“ řekl Krejčí.

Přihlášky bude možné kromě elektronického způsobu podávat také papírovou formou s podporou elektronického systému, případně zůstat stejně jako v předchozích letech u papírové formy. Žáci si budou nově moci podat tři přihlášky místo dvou a určí na nich, na jakou školu chtějí nejvíce. Uchazeči budou do oborů přijati na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a svých priorit. Nový systém má zjednodušit celý proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který ho v minulých letech provázel. (ČTK)