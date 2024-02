V prosinci byla očištěná míra nezaměstnanosti 2,7 procenta

Podíl zaměstnaných k celé populaci patnáctiletých až čtyřiašedesátiletých dosáhl v prosinci 75 procent. Oproti prosinci 2022 se snížil o 0,4 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,2 procenta, u žen 68,5 procenta. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15 až 29 let činila 42,5 procenta, u 30 až 49 let 83,4 procenta, u 50 až 64 let 81,2 procenta. (ČSÚ)