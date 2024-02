Adele se po šesti letech vrátí s koncertem do Evropy

Britská zpěvačka Adele se po šesti letech vrátí s koncertem do pevninské Evropy mimo Británii. Na sociálních sítích a svém webu oznámila sérii čtyř letních koncertů v Mnichově, které se budou konat ve speciálně vybudované aréně pod širým nebem s kapacitou až 80 000 posluchačů.

So a few months ago I got a call about a summer run of shows. I’ve been content as anything with my shows in London's Hyde Park and my residency in Vegas, so I hadn’t had any other plans. pic.twitter.com/ouZiMCGmni

— Adele (@Adele) January 31, 2024