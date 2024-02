Elektronický systém pro přihlášky na střední školy ráno zatím nefungoval

Podle premiéra Fialy by výpadek systému digitálních přihlášek na SŠ neměl mít vliv na přijímací řízení: nikoho to nezvýhodňuje ani neznevýhodňuje. Na dotaz, zda je namístě výměna ředitele Cermatu, odpověděl, že spíše než řešit personální otázky je třeba řešit to, aby systém fungoval a splňoval všechny požadavky.