Hamás by mohl kývnout na dohodu o rukojmích, obdrží-li záruky o příměří

Násirově nemocnici v Chán Júnisu, nyní hlavnímu zdravotnickému zařízení v Pásmu Gazy, hrozí kolaps, pokud se do ní nedostanou zásoby. Dnes to podle agentury Reuters uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Boje v okolí nemocnice nabírají na intenzitě.