Protestující zemědělci ve Francii jsou u trhu Rungis, belgičtí míří do Bruselu

Protestů francouzských zemědělců se dnes po celé zemi zúčastnilo přibližně 10 000 lidí. Farmářům se podle ministra vnitra Géralda Dermanina podařilo postavit zhruba stovku barikád. Zemědělci odstavili traktory na příjezdových cestách do Paříže a blokují prakticky všechny hlavní tahy do metropole.

Francouzská vláda se zejména prostřednictvím nových jednání v Bruselu snaží rozptýlit znepokojení zemědělců a přesvědčit demonstranty, aby ukončili protesty. Zemědělci, kteří vyjeli z města Agen na jihozápadě Francie, kde demonstrace začaly, dorazili do Rungis dnes odpoledne a hodlají u tržnice strávit noc.

Demonstrace ve Štrasburku měla netradiční charakter: do ulic vyjely děti zemědělců na malých šlapacích traktorech. Na hračkách byly cedule s nápisy „zítra vás budu živit já“ nebo „za vaši budoucnost“ a vlály na nich francouzské a odborářské vlajky.

V okolí Lyonu dnes dál postupovaly skutečné traktory, které obklíčily třetí největší francouzské město poté, co v úterý večer zablokovaly část dálnice A89 na západě. Zemědělci se dnes rozhodli odříznout i úseky dálnic v dalších směrech, řekl regionální šéf skupiny velkých zemědělských svazů FNSEA Michel Joux.

Konvoj traktorů hrozí blokádou trhu Rungis u Paříže

Dále na severu se kolona farmářů, kteří na výzvu organizace Coordination rurale opustili jihozápad, vydala opět směrem na obrovský trh v Rungis, který zásobuje Paříž. Zemědělci, kteří se pohybovali na 200 až 300 traktorech, strávili včerejší noc na farmě v regionu Loir-et-Cher mezi Vierzonem a Orléans. Poté, co byl konvoj několikrát zablokován pořádkovými silami, zůstává podle AFP pod přísným dohledem.

„Neútočí na policii, nevstupují do Rungis, nevstupují na pařížská letiště, nevstupují do Paříže. Ale pokud by to někdy udělali, opakuji, že bychom je tam nepustili,“ řekl Darmanin. Ministr dnes nakonec vyslal obrněnou techniku, která zemědělcům znemožnila další postup.

Podle internetových stránek pro sledování dopravy Sytadin je blokádami a částečnými uzavírkami postiženo celkem osm dálnic v pařížském regionu. Na několika dalších hlavních dopravních tepnách v jiných regionech – zejména v okolí měst Orange, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence a Grenoble – jsou místy zátarasy nebo demonstrace. V Nantes byl zablokován most Cheviré.

Farmáři protestují navzdory slibům vlády i Bruselu

Nedávno jmenovaný francouzský premiér Gabriel Attal v úterý při představení programového prohlášení své vlády několik minut hovořil o významu zemědělství a slíbil pro tento sektor zvláštní zvýhodnění. Zemědělci podle premiéra ztělesňují francouzské hodnoty jako je práce či svoboda podnikání.

Navzdory těmto prohlášením, doprovázeným řadou nových opatření a nástinem ústupků ze strany Bruselu, mobilizace zemědělců pokračuje v nezmenšené míře, poznamenala AFP.

K francouzským kolegům se přidali zemědělci z Belgie

Šéfové hlavních francouzských zemědělských svazů tvrdí, že dosavadní kroky úřadů jsou nedostatečné. Chtějí například rovné podmínky pro levné produkty dovážené z Ukrajiny či zemí Mercosur. Kritizují i požadavky spojené s přechodem EU k ekologičtějšímu zemědělství.

K protestu francouzských zemědělců se dnes přidali jejich belgičtí kolegové, kteří traktory zablokovali přístup k velkoskladům a překladištím několika belgických potravinářských řetězců. Problémy s dodávkami zboží do obchodů kvůli tomu má zejména největší řetězec Colruyt, menší potíže v belgických obchodech přiznává i Delhaize, Lidl či Albert.

Na čtvrtek belgičtí pěstitelé a chovatelé plánují dorazit do Bruselu, kde začne mimořádný summit EU. Slibují příjezd 1000 traktorů a naprostou paralýzu Bruselu a okolí. Zahájení společné akce a symbolické projevy jsou naplánované na 10:30 u stanice Schumann a na Lucemburském náměstí, což jsou lokality bezprostředně u unijních institucí. (ČTK)