Věřitelé JHMD schválili reorganizaci, úzkokolejku by mohly koupit obce

Věřitelé zadlužené firmy Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD), která je v úpadku, schválili její možnou reorganizaci. Investor, jímž by měla být firma good thing, chce o koupi úzkokolejných drah na jihu Čech a Vysočině jednat s obcemi.

Reorganizační návrh počítá s tím, že by firmu koupily obce. Část vozů by koupila firma Swietelsky Rail CZ. Vyplývá to informací na dnešní schůzi věřitelů u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Tento soud už dvakrát poslal firmu JHMD do konkurzu, pokaždé ale jeho rozhodnutí zrušil Vrchní soud v Praze.

Firma JHMD je v úpadku od října 2022, kdy provoz vlaků zastavila. Dluží 350 milionů korun, vyplývá z přehledu pohledávek. Vlaky by mohly opět jezdit od června, řekl insolvenční správce David Jánošík. Firma by se dala prodat až za 121 milionů korun.

Jihočeský kraj je připravený objednat prázdninový provoz vlaků na úzkokolejce u dopravce, který bude mít všechna povolení. Kraj na to letos vyčlenil pět milionů korun, řekl dnes jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). (ČTK)