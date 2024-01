Šéf CIA: Zastavit pomoc Ukrajině by teď pro USA byl vlastní gól

Ředitel CIA William Burns varoval před „hrozivými dopady“, pokud USA zastaví vojenskou pomoc Ukrajině. Byla by to podle něj chyba „historických rozměrů“.

„Většinu posledních dvou desetiletí jsem se snažil pochopit hořlavou kombinaci zášti, ambicí a nejistoty, kterou ztělesňuje ruský prezident Vladimir Putin,“ napsal Burns v komentáři pro časopis Foreign Affairs. „Jednu věc jsem se naučil: vždy je chybou podceňovat jeho fixaci na ovládání Ukrajiny a její svobodu.“

Burns pochválil ukrajinskou armádu a celý národ za dvouletou obranu proti ruské invazi a dodal, že ruská armáda utrpěla „obrovské škody“, včetně více než 300 tisíc obětí a masivních zásahů do zásob vybavení.

Podporu Ukrajiny označil za nejlepší způsob, jak oslabit Putina a Rusko jako amerického soupeře.

„S méně než pěti procenty amerického obranného rozpočtu se jedná o relativně skromnou investici s významnými geopolitickými výnosy pro Spojené státy a pozoruhodnými výnosy pro americký průmysl. Zachování dodávek zbraní zajistí Ukrajině silnější pozici, pokud se objeví příležitost k serióznímu jednání,“ napsal v komentáři.

„Pokud by Spojené státy v této klíčové chvíli z konfliktu vystoupily a přerušily podporu Ukrajině, byl by to jejich vlastní gól historických rozměrů.“ (Foreign Affairs)