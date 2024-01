Vláda chce čtyři nové reaktory, Westinghouse je ze hry

Vláda vyzve společnosti EDF a KHNP k předložení závazných nabídek ke stavbě až čtyř jaderných reaktorů. Další uchazeč, firma Westinghouse, nesplnila nutné podmínky.

Nový blok jaderné elektrárny Dukovany má být důležitým dílem skládačky budoucího českého energetického mixu. Foto: ČTK

Dojde také k posunu termínu pro dokončení tendru až o tři měsíce. Součástí stávajícího tendru byla výstavba jednoho reaktoru a opce na další reaktor. Tendr se nicméně upravil o opci na dva další bloky v Temelíně.

„Nabídka předložená společností Westinghouse nutné podmínky nesplnila, především její nabídka není závazná, nemůže tedy být srovnatelně vyhodnocena,“ oznámil ministr Síkela. „Nevím o tom, takovou informaci nemám, jsem nyní v cizině,“ řekl Deníku N šéf české pobočky americké společnosti Petr Brzezina.

„Rozvoj a posílení jaderné energetiky jsou klíčové pro zajištění dostatku elektřiny za přijatelné ceny, což je základem pro zachování prosperity ČR,“ uvedl předseda vlády ČR Petr Fiala a zdůraznil, že jedním z hlavních úkolů jeho kabinetu je úspěšné dokončení tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech. „Je ale potřeba rozhodnout také o tom, kolik nových jaderných reaktorů si od vybraného dodavatele necháme dodat. Dosavadní průběh tendru ukazuje, že dodávka více reaktorů současně by nám mohla zajistit nižší cenu až o jednu čtvrtinu u jednoho reaktoru. Proto jsme se rozhodli požádat uchazeče, aby nám předložili závazné nabídky na dodávku až čtyř nových jaderných reaktorů. Na jejich základě potom vybereme dodavatele a rozhodneme, zda si necháme postavit více reaktorů, nebo ne,“ doplnil premiér.

„Z dosavadního průběhu tendru vyplývá, že při objednání více reaktorů současně by se mohla cena za blok snížit až o 25 procent. Umožní to úspory z rozsahu a optimalizace procesu výstavby,“ popsal ministr Síkela s tím, že větší objednávka znamená také více zakázek pro český průmysl, na jehož maximálním zapojení do realizace projektu vláda soustavně pracuje. „Potřeba vybudovat více jaderných reaktorů navíc vyplývá i z vývoje naší energetiky. V příštích desetiletích dojde k výraznému růstu spotřeby elektřiny, do roku 2050 až o dvě třetiny. Vedle obnovitelných zdrojů energie nám tento nárůst spotřeby umožní pokrýt právě jaderná energie jako spolehlivý nízkoemisní zdroj,“ dodal ministr.