ČSÚ: Nejvíc lidí loni v prvním pololetí zemřelo na nemoci srdce, méně na covid

Tři nejčastější příčiny úmrtí v loňském prvním pololetí byly nemoci z kategorie onemocnění srdce a cév, nejvíce lidí podlehlo ischemické chorobě srdeční. Výrazně ubylo zemřelých, kde byl jako hlavní příčina uvedený covid-19, ze čtvrté nejčastější příčiny klesl na 18. místo.

V tiskové zprávě o tom dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ). Celkově zemřelo loni za první pololetí 57 000 lidí, což je o pět procent méně než v předcházejícím roce a zhruba stejně jako v roce 2020.

Dlouhodobě je nejčastěji uváděnou příčinou ischemická choroba srdeční, výjimkou byl rok 2021, kdy převažoval covid-19. Loni mezi lednem a červnem jí podlehlo téměř 7600 osob, tedy 13,3 procenta. Meziročně se ale počet zemřelých z této příčiny snížil o 772 případů, tedy asi o devět procent.

Při ischemické chorobě srdeční, kterou v ČR trpí asi 470 000 lidí, neproudí do srdce dost kyslíku v důsledku zúžení věnčitých tepen kolem srdce. V nich se usazují tukové látky, což může vést i k infarktu. Později se u nich může projevit srdeční selhání, kdy srdce nedokáže pracovat dostatečně, aby zásobovalo krví celé tělo.

Druhou nejčastější příčinou v loňském prvním pololetí bylo podle ČSÚ srdeční selhání, podlehlo mu 3600 osob, tedy zhruba 6,4 procenta zemřelých. Předloni byl na druhém místě covid-19. Srdeční selhání, kdy se postupně oslabuje schopnost orgánu čerpat krev, je podle lékařů se stárnutím populace a lepším přežitím pacientů s infarkty stále častější. Odhadují, že jím trpí asi 370 000 lidí, v roce 2050 jich bude 800 000.

Třetí nejčastější příčinou byly cévní nemoci mozku, tedy takzvané mrtvice. Jim loni v první polovině roku podlehlo 3300 osob (5,7 procenta). Čtvrtou byl diabetes melitus neboli cukrovka s 2500 zemřelými (4,4 procenta) a pátou rakovina plic s 2300 zemřelými (4,1 procenta). U mužů byla rakovina plic čtvrtá a cukrovka pátá, u žen byla čtvrtá rakovina prsu a pohlavních orgánů a na pátém místě nemoci související s vysokým krevním tlakem.

„Během prvního pololetí roku 2023 zemřelo podle předběžných údajů na covid-19 celkem 833 obyvatel Česka. Bylo to bezmála o 80 procent méně než ve stejném období roku 2022, kdy šlo o 4000 úmrtí,“ uvedla Markéta Šafusová z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Loni v prvních šesti měsících byl covid až 18. nejčastější příčinou úmrtí, o rok dříve čtvrtou.

„K největšímu nárůstu pak došlo v případě úmrtí na chřipku, která však nepatří mezi nejčastější příčiny smrti,“ uvedli statistici. Předběžné údaje ukazují naopak na meziroční pokles sebevražd o deset procent, absolutně o 66 úmrtí na 622.

Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že velká část úmrtí je předčasná, protože jsou způsobená nemocemi, kterým se dá předcházet. Příčina nemocí srdce a cév a cukrovky prvního typu je často v nevhodné stravě a nedostatku pohybu. Rakovinu mohou pomoci odhalit v časném stadiu, kdy se dá dobře léčit, různá screeningová vyšetření hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Ženám je dostupný screening rakoviny děložního čípku a od 45 let rakoviny prsu, mužům nad 50 let screening rakoviny prostaty. Obě pohlaví mohou od 50 let podstoupit vyšetření k odhalení rakoviny tlustého střeva a konečníku a bývalí či současní kuřáci starší 55 let vyšetření rakoviny plic. (ČTK)