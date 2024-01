Projednávání zavedení hromadných žalob sněmovní právní výbor opět přerušil

Sněmovní ústavně-právní výbor podruhé přerušil projednávání vládního návrhu na uzákonění hromadných žalob. Podle dnešního rozhodnutí se poslanci vrátí k předloze za dva týdny.

Ministerstvo spravedlnosti má do té doby připravit zejména technické úpravy směřující k soudním procesům. Spotřebitelé by návrhem zákona dostali právo vymáhat své nároky společně, soud by pak vydal jeden rozsudek. Jde o případy, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem soudit kvůli nákladům řízení.

Vládní návrh představuje podle náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava minimalistické začlenění evropské směrnice do českého právního řádu. „Není ještě úplná shoda na všech pozměňovacích návrzích, které diskutujeme mezi poslanci a ministerstvem,“ uvedl. Nejdiskutovanější věcnou úpravou je podle něho zavedení minimální srážky z příjmu dlužníka. Koaliční shodu nad pozměňovacími návrhy Stanislav očekává do dvou týdnů.

K zavedení kolektivních žalob pro lepší vymáhání práv spotřebitelů nutí Česko unijní směrnice z listopadu 2020. Vládní předloha umožňuje hromadná řízení jen u společného vymáhání většího množství spotřebitelských nároků vůči podnikatelům. Spotřebitel by se musel přihlásit, žaloby by podávaly k Městskému soudu v Praze oprávněné neziskové organizace. Z opozice zaznívají obavy, že v případě schválení vládního návrhu v předloženém znění nebudou hromadné žaloby funkční.

Poslanec opozičního hnutí ANO Patrik Nacher předložil výboru několik úprav. Chce, aby spotřebitelé s pohledávkou do 1500 korun byli do hromadné žaloby zařazeni automaticky. Pokud by se řízení účastnit nechtěli, museli by se aktivně odhlásit. Neziskové organizace podávající žaloby by podle jeho další úpravy nemusely být zastoupeny advokátem, jak to navrhla vláda. Nacher také navrhuje zvýšení horní hranice odměny žalobce až na 25 procent z přisouzeného plnění místo až pěti procent.

Hromadné žaloby mají i kritiky. Karel Haas (ODS) se obává možného rozkolísání civilního procesu novým prvkem. „Pléduji pro jistou opatrnost a zdrženlivost,“ uvedl.

Zástupci odborných sdružení ve výboru představili také opačné názory zejména na povinné zastoupení neziskových organizací jako žalobců advokátem. Petr Šmelhaus z organizace dTest upozorňoval nato, že hromadné řízení se může táhnout i několik let a bude je hradit spotřebitelská organizace. Organizace dTest by podle něho musela zvážit, zda by se k oprávnění žalobce přihlásila. Představitel České advokátní komory zase podotkl, že praktičtí právníci pracující pro spotřebitelské organizace nemohou mít procesní zkušenosti, jako je mají advokáti. (ČTK)