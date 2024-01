Kandidátem hnutí Slovensko (bývalé OLaNO) na prezidenta bude jeho předseda Matovič

Kandidátem hnutí Slovensko (bývalé OLaNO) na prezidenta bude jeho předseda Igor Matovič. Hnutí předalo podpisy poslanců na poslední chvíli, jen několik minut před uplynutím termínu.

Matovič tvrdí, že „chce krýt záda demokratickému kandidátovi“, který se dostane do druhého kola, ale nemyslí si, že se do něj dostane on sám. (Denník N)