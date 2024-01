Kandidát Naděždin to nevzdává, další odstupují ve prospěch Putina

Kandidát na ruského prezidenta Boris Naděždin odevzdal krabice s podpisovými archy Ústřední volební komisi. Ve hře o ruský trůn tak zůstává osm jmen včetně stávající hlavy státu a jednoznačného favorita Vladimira Putina.

O Naděždinově roli jsme psali zde.

Podle zákona musí kandidát na nejvyšší funkci v Rusku shromáždit nejméně 100 tisíc podpisů. Odevzdat Ústřední volební komisi pak může maximálně 105 tisíc. Termín odevzdání vyprší dnes o půlnoci. Naděždin prohlásil, že jeho tým shromáždil 208 tisíc podpisů na jeho podporu.

Ústřední volební komise prohlásila, že žádné nedostatky v Naděždinových dokumentech nebyly shledány, a tak je možné zahájit kontrolu podpisových archů. Pokud budou podpisy odborníky označeny za pravé, Naděždin se oficiálně stane kandidátem na ruského prezidenta.

Putin by v délce vládnutí mohl překonat Stalina

Volby do nejvyšší funkce se budou v Rusku konat 17. března. Podle předpokladů v nich zvítězí stávající hlava státu Vladimir Putin, kterého již Ústřední volební komise jako kandidáta zaregistrovala. Pokud zvítězí, bude to jeho páté prezidentské období a zůstane u moci v Rusku do roku 2030, čímž předstihne i diktátora Josifa Stalina.

Zatím se o prezidentské křeslo uchází sedm Rusů včetně Putina a Naděždina. Čtyři již Ústřední volební komise zaregistrovala: šéfa nacionalistické Liberálně demokratické strany Leonida Sluckého, představitele komunistů Nikolaje Charitonova, Vladislava Davankova ze strany Noví lidé a právě prezidenta Putina.

Ještě včera bylo zájemců o účast ve volbách deset. Ale dnes poté, co odevzdali archy s podpisy Ústřední volební komisi, oznámili stažení kandidatury Andrej Bogdanov z Ruské strany svobody a spravedlnosti a Sergej Baburin z Ruského celonárodního svazu.

Oba vyjádřili podporu stávajícímu prezidentovi Putinovi. Nyní zbývají ještě čtyři jména, včetně Naděždina, která zůstávají ve hře. Ústřední volební komise pravost jimi odevzdaných podpisů teprve zkoumá.

Ještě několik dalších zájemců o nejvyšší funkci nedokázalo shromáždit 100 tisíc podpisů voličů, jako například Irina Sviridova z Demokratické strany Ruska, která rovněž vyjádřila podporu Putinovi.

Kolik lidí se nakonec voleb zúčastní, oznámí Ústřední volební komise do 10. února. (Svoboda)