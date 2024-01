Rusko včera večer postihl jeden z největších výpadků internetu

Členové ruské hudební skupiny Bi-2, která se vyjadřuje proti ruské válce, budou patrně vyhoštěni z Thajska do Ruska, kde se obávají uvěznění. Zatčeni byli za údajné nesrovnalosti s doklady a vyhoštěni měli být včera do Izraele. To se změnilo po návštěvě ruského generálního konzula v imigračním centru v Bangkoku. (RFERL)