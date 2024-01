Macron vyzval Evropu k podpoře Ukrajiny i v případě výpadku pomoci od USA

Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropany, aby dlouhodobě podporovali Ukrajinu v její obraně před ruskou agresí a vynahradili případný výpadek či snížení americké pomoci. Macron to sdělil dnes po setkání se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem ve Stockholmu.

„Musíme se zorganizovat tak, aby v případě, že se Spojené státy oprávněně rozhodnou tuto pomoc zastavit nebo omezit, to nemělo žádný dopad na situaci na bojišti,“ uvedl Macron.

Dosavadní podpora Kyjeva ze strany USA by mohla ustat po amerických prezidentských volbách, neboť jeden z favoritů, Donald Trump, dlouhodobě dodávky zbraní pro Ukrajinu odmítá.

Před možnou změnou amerického postoje vůči Ukrajině v souvislosti s případným Trumpovým zvolením v pondělí varoval český prezident Petr Pavel. Podle něj je naprosto legitimní uvažovat v Evropě o možnosti, že Trump ve volbách zvítězí a velice rychle uzavře s ruským prezidentem Vladimirem Putinem dohodu, která vůbec nemusí být výhodná pro Ukrajinu a Evropu. Evropané by na takovou variantu i její důsledky měli být připraveni, uvedl Pavel.

Ruské napadení Ukrajiny v únoru 2022 přimělo do té doby neutrální Švédsko, aby požádalo o vstup do Severoatlantické aliance. Přístup skandinávské země do NATO blokuje Maďarsko. Kristersson o tom podle AFP bude ve čtvrtek na okraj summitu v Bruselu jednat s maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Francie a Švédsko ve Stockholmu podepsaly deklaraci o záměru vyrábět systémy protivzdušné obrany. Společnosti Saab a MBDA by měly v nejbližší době uzavřít smlouvu o vývoji protitankové střely Akeron, uvedl podle AFP Elysejský palác. (ČTK)