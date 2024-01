Izrael potvrdil, že některé tunely Hamásu v Pásmu Gazy zaplavuje mořskou vodou

Izraelská armáda sdělila, že některé z četných tunelů Hamásu pod Pásmem Gazy zaplavuje mořskou vodou ve snaze zničit je. Informovaly o tom tiskové agentury i izraelská média. Zpravodajský web The Times of Israel podotkl, že tento způsob likvidace sítě podzemních chodeb palestinského teroristického hnutí byl několik týdnů veřejným tajemstvím.

„Armáda během války uplatnila nové možnosti, jak neutralizovat podzemní teroristickou infrastrukturu v Pásmu Gazy, a sice pomocí pumpování velkého objemu vody do tunelů,“ sdělila armáda ve zprávě. Tvrdí, že metodu zatopení nepoužívá pro zničení všech tunelů, ale pouze ve vhodných lokalitách a tam, kde nehrozí kontaminace pitné vody. Dodala, že za tímto účelem v Pásmu Gazy instalovala čerpadla a potrubí a před zaplavením tunelů vždy provádí preventivní „profesionální a komplexní“ kontroly včetně analýzy půdy a podzemní vody. Tato tvrzení izraelské armády nejsou nezávisle ověřena.

Zaplavování tunelů je podle izraelské armády jen jednou z používaných metod likvidace podzemních kapacit Hamásu. Mezi další patří „letecké útoky, podzemní manévry a zvláštní operace za pomoci technologických prostředků“.

Informaci, že izraelská armáda začala do podzemní sítě tunelů Hamásu pumpovat mořskou vodu, přinesl už v prosinci americký list The Wall Street Journal (WSJ). O týden později list The Times of Israel informoval, že zkoušky této metody byly úspěšně.

Minulou neděli WSJ s odvoláním na své zdroje napsal, že až 80 procent rozsáhlé sítě tunelů Hamásu by po bezmála čtyřech měsících od začátku války mohlo být stále nepoškozených. (ČTK)