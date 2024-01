„Věděl jsem, že mi může jít o život, ale nemyslel jsem na to, že bych mohl mít strach,“ říká student historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Tomáš Hercík. Po pěti týdnech od tragédie v rozhovoru popisuje, proč se vydal do patra, kde v tu chvíli vraždil střelec, jak varoval policii a ukázal jí cestu po zadním schodišti či co se dělo v prvních hodinách po střelbě.