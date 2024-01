WHO: Hlavní nemocnici v Pásmu Gazy hrozí kolaps, pokud nedostane zásoby

Násirově nemocnici v Chán Júnisu, nyní hlavnímu zdravotnickému zařízení v Pásmu Gazy, hrozí kolaps, pokud se do ní nedostanou zásoby. Dnes to podle agentury Reuters uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Boje v okolí nemocnice nabírají na intenzitě.

V Pásmu Gazy vede izraelská armáda válku proti teroristickému hnutí Hamás kvůli jeho útokům na území Izraele z loňského 7. října.

Většina z nemocnic v Pásmu Gazy zastavila provoz v důsledku izraelského bombardování a kvůli nedostatku základních potřeb. Násirova nemocnice funguje jen v minimální rozsahu a podle WHO je obklíčená izraelskou armádou.

„Situace kolem nemocnice se jen zhoršuje,“ řekl dnes mluvčí WHO Christian Lindmeier. Pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči, je těžké se do nemocnice dostat, problém je také ji opustit. Útočiště v ní našly tisíce lidí, kteří byli nuceni kvůli bojům opustit své domovy.

WHO uvedla, že zásilku potravin určenou pro Násirovu nemocnici dnes rozebraly nedaleko izraelského kontrolního bodu davy lidí, kteří mají hlad. Do nemocnice se tak nedostala. Pohonné hmoty, které nemocnici zaslala WHO, v pondělí nedostaly povolení k dodání, do zařízení ale dorazila zásilka léků. „Zamítnutí dodávek a zpoždění jsou něčím, co brání tomu, aby humanitární pomoc dorazila do nemocnic, a hrozí, že kvůli tomu nebudou moci fungovat,“ řekl Lindmeier.

Původně byla hlavním zdravotnickým zařízením v Pásmu Gazy nemocnice Šífa na severu tohoto území, v polovině listopadu do ní ale vnikly izraelské jednotky a nemocnice se musela evakuovat. Někteří pacienti byli přeloženi dále na jih a v Násirově nemocnici je třikrát více pacientů, než pro kolik je určena, uvádí WHO. (ČTK)