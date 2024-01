Ruský nacionalistický kandidát Baburin odstupuje z voleb, podpořil Putina

Šéf radikálně nacionalistické strany Ruský všelidový svaz Sergej Baburin dnes oznámil, že stahuje svou kandidaturu pro nadcházející prezidentské volby. Zároveň podpořil současného prezidenta Vladimira Putina, u kterého se očekává, že hlasování plánované na 15. až 17. března vyhraje.

Baburin stažení kandidatury oznámil jen krátce poté, co ruské ústřední volební komisi předložil potřebné dokumenty. „V kontextu urputné války Západu proti Rusku a krve, kterou ukrajinští nacisté prolévají v mnoha ruských městech a vesnicích, jsem přijal patrně jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě,“ uvedl podle agentury TASS Baburin a vyzval Rusy, aby podpořili Putina. „Ten teď naši zemi vede,“ dodal.

Rusko před téměř dvěma lety vpadlo na Ukrajinu, kde od té doby vede útočnou válku. Ruské úřady tvrdí, že se konfliktem snaží „demilitarizovat“ a „denacifikovat“ sousední zemi, přestože v jejím čele stojí prezident židovského původu a krajní pravice podle výsledků posledních voleb sehrávala v ukrajinské politice okrajovou roli. Západ i Kyjev opakovaně uvádějí, že ruské argumenty jsou jen záminkou pro získání ukrajinského území.

Putin, šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov a další ruští představitelé Západ viní, že se snaží na Ukrajině vést zástupnou válku s Ruskem. I toto tvrzení západní země odmítají s tím, že pouze podporují svrchovanost Kyjeva v souladu s mezinárodním právem.

Baburin podle agentury Reuters hraje na ruské nacionalistické politické scéně dlouholetou, ale okrajovou roli. V posledních ruských prezidentských volbách v roce 2018 skončil z osmi kandidátů na posledním místě, když získal 0,65 procenta hlasů.

Ruská volební komise zatím zaregistrovala čtyři prezidentské kandidáty: Putina, Leonida Sluckého, předsedu nacionalistické Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR), Vladislava Davankova z parlamentní strany Noví lidé a Nikolaje Charitonova za komunisty. Další kandidáti mají podle Reuters předložit komisi dokumenty do středy.

Očekává se, že hlasování s velkou převahou vyhraje Putin, který ovládá ruskou politiku už od přelomu tisíciletí. Do čela státu byl zvolen v letech 2000, 2004, 2012 a 2018. První dvě období byla čtyřletá, a protože tehdejší ústava zakazovala setrvat v čele státu déle než dvě volební období za sebou, Putin zastával funkci premiéra, zatímco v Kremlu jej dočasně vystřídal Dmitrij Medveděv. Na jaře 2012 si funkce vyměnili poté, co byl Putin zvolen prezidentem, kvůli změnám v ústavě už na šestileté období. Vzhledem k tomu, že mezitím Rusové v referendu schválili další novelu základního zákona, může se Putin, kterému je nyní 71 let, ucházet o další dvě šestiletá období za sebou. (ČTK)