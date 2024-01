Belgičtí zemědělci chtějí zablokovat přístav Zeebrugge

Belgičtí zemědělci plánují ode dneška zablokovat přístupové cesty ke kontejnerovému přístavu Zeebrugge na protest proti rostoucím nákladům, politice Evropské unie v oblasti životního prostředí a dovozu levných potravin. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na místní média.

Protestující plánují zablokovat přístup do severomořského přístavu, druhého největšího v zemi, nejméně na 36 hodin od 14.00 SEČ, napsal list De Tijd s odvoláním na organizátory a policii. Dodal, že blokáda by mohla trvat až do středečního večera.

„Policie obdržela informace o akci v přístavu Zeebrugge,“ řekl mluvčí přístavní správy. Dodal, že není jasné, co bude akce obnášet.

Podle státní televize RTBF narušili zemědělci dnes ráno provoz také v blízkosti nizozemských hranic na dálnici E19, kde kolona traktorů směřovala k přístavnímu městu Antverpy.

Belgičtí zemědělci včera zablokovali dálnice na jihu Belgie a zaparkovali traktory poblíž budovy Evropského parlamentu v Bruselu. Belgický premiér Alexander De Croo se má dnes setkat se sdruženími zemědělců.

V posledních týdnech zemědělci v celé Evropě, včetně Německa, Polska, Rumunska a Francie, demonstrovali kvůli tomu, co označují za nadměrnou byrokracii, vysoké náklady na pohonné hmoty a nekalou konkurenci vyplývající z liberální obchodní politiky Evropské unie.

Belgické protestní hnutí podpořily podobné akce ve Francii, kde rozzlobení zemědělci postavili desítky zátarasů a narušují dopravu v okolí Paříže, čímž dostali vládu pod tlak. (ČTK)