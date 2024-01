Na léčbu rakoviny jde 25 miliard ročně

Pojišťovny dávají na léčbu rakoviny ročně přes 25 miliard korun. Každý rok je zhoubné onemocnění nově diagnostikováno u téměř 90 tisíc pacientů, celkově je v České republice 600 tisíc lidí, kteří se s rakovinou léčí nebo ji prodělali.

Čísla zveřejnil Svaz zdravotních pojišťoven. Nejčastějšími typy jsou u mužů zhoubné nádory prostaty, u žen pak prsu. Spolu s nádory tlustého střeva a konečníku a nádory plic tvoří tyto typy asi polovinu všech nádorových diagnóz.



„Investuje se přitom jak do inovativních metod léčby, tak do podpory prevence a včasného záchytu. To se v souhrnu projevuje zejména na zlepšujících se číslech přežití,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Šance na pětileté přežití závisí nejvíc na dvou faktorech. Prvním je typ nádoru, druhým pak to, v jakém klinickém stádiu je nádor diagnostikován. Nejhorší jsou nádory slinivky, jater, žlučových cest a jícnu, u nichž je pravděpodobnost pětiletého přežití jen mezi 12–18 procenty. Na opačné straně škály jsou nádory štítné žlázy, varlat a prostaty, u nichž je šance nad 96 procent.

Při srovnání statistiky pětiletého přežití se stavem před deseti lety je prakticky u všech typů rakoviny vidět zlepšení.

Nejvýraznější posun k lepšímu je například u leukemie, tedy rakoviny kostní dřeně (z 37 procent na 50 procent), mnohočetného myelomu (z 37 na 48) a ledvin (ze 73 na 82 procenta).