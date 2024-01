Lloyd se po operaci vrátil do Pentagonu, zveřejnil jména padlých vojákyň a vojáka

Americký ministr obrany Lloyd Austin se dnes poprvé po operaci rakoviny prostaty vrátil do práce. Jeho mluvčí oznámila, že očekává návrat k plnému zdraví a věnuje se útoku na americké jednotky v Jordánsku, při nichž zemřely dvě vojákyně a jeden voják.

Mluvčí Sabrina Singh zveřejnila jejich jména: seržant William Rivers, 46 let, specialistka Kennedy Sanders, 24 let, a specialistka Breonna Moffett, 23 let.

Všichni byli přiděleni k 718. ženijní rotě, jednotce americké armády v záloze se základnou ve Fort Moore v Georgii.

Při útoku bezpilotního letounu bylo také zraněno dalších 40 příslušníků americké armády. (CNN)