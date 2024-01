Fiala podpořil záměr jihočeské ODS, že jde do krajských voleb sama, věří Kubovi

Premiér a předseda ODS Petr Fiala podpořil rozhodnutí jihočeské organizace, že do krajských voleb půjde sama a ne v koalici Spolu. Fiala věří, že lídr kandidátky, hejtman Martin Kuba, bude ve své funkci v kraji pokračovat.

Premiér to dnes řekl ČTK. Dodal, že s Kubou mají občas rozdílné názory na to, jakou volit strategii, hodnotově se ale shodnou. Hejtman Kuba tento týden zahájí první část volební kampaně, jež se víc zaměří na jeho osobu než na barvy ODS, v kampani je potlačí. Jihočeská ODS jde do krajských voleb jako jedna z mála v zemi sama.

„My volíme v různých krajích různé strategie, protože regionální podmínky jsou rozdílné. Někde jdeme na půdorysu koalice Spolu, někde jdeme samostatně, někde půjdeme v jiných uskupeních. Je to dobře, odráží to demokratickou strukturu ODS. Každá regionální organizace se musí rozhodnout podle vlastního uvážení. To, co nás spojuje, je vůle vítězit v těchto volbách a k tomu volíme jednotlivé strategie,“ řekl premiér.

Předvolební průzkumy jihočeské ODS jí předpovídají trochu lepší výsledek než průzkumy do parlamentních voleb za dva roky, řekl ČTK Kuba. Premiér míní, že lidé vidí, že ODS v kraji pod Kubovým vedením dělá dobrou práci. „Martin Kuba je viditelnou postavou i ve své funkci předsedy Asociace krajů, a to se určitě odráží v té podpoře. Věřím, že i po nadcházejících volbách bude dál hejtmanem,“ řekl Fiala.

Hejtman dnes připustil, že ne vždy souhlasí s vedením strany. Řekl, že někdy nebyl ve shodě s vedením ODS. „Je známé, že občas máme s Martinem na něco rozdílné názory. Spíš bych řekl, že jsou to otázky, jakou volit strategii než hodnotové věci. To, co nás spojuje, je vůle vítězit a dělat to nejlepší pro Občanskou demokratickou stranu. Jsme demokratická strana, k vnitrostranické demokracii patří i diskuze, debaty. Pro voliče je ale důležité, abychom v klíčových věcech všichni táhli za jeden provaz, a to se Občanské demokratické straně daří,“ řekl Fiala.

Krajské volby na jihu Čech vyhrálo před čtyřmi lety ANO těsně před ODS. Oba subjekty mají po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společně TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD s šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty. Kraj vede koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši 2012. (ČTK)