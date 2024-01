Pavel: Na Hradě neprobíhá personální zemětřesení, odchod Vohralíkové je civilizovaná změna

Prezident Petr Pavel odmítl, že by na Hradě probíhalo personální zemětřesení. Řekl to v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu k odchodu kancléřky Jany Vohralíkové, kterou má nahradit Milan Vašina. Podle Pavla jde o civilizovanou změnu ve funkci vedoucího prezidentské kanceláře.

„Odchod Jany Vohralíkové není spojen s žádnými personálními ani jinými otřesy, je to na základě našeho osobního dohovoru. Není v tom nic, co by mělo vyvolávat jakékoliv spekulace,“ řekl Pavel v bilančním rozhovoru, v němž hodnotil svůj první rok na Hradě. (iRozhlas)