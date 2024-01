Gruzínský premiér odstoupil, má jej nahradit šéf vládní strany

Předseda gruzínské vlády Irakli Garibašvili v televizi oznámil, že se rozhodl podat demisi. Novým premiérem se má podle gruzínských médií stát Irakli Kobachidze, který stojí v čele vládní strany Gruzínský sen. V čele strany má Kobachidzeho nahradit právě Garibašvili.

„Chtěl bych informovat veřejnost o rozhodnutí, které jsme posoudili s týmem. Dnes opouštím funkci premiéra,“ řekl Garibašvili.

Gruzii čekají v říjnu parlamentní volby. Garibašvili stál v čele vlády od roku 2021, poznamenala agentura Reuters.

Vláda bude po premiérově demisi plnit své povinnosti do jmenování nového premiéra. Během dvou týdnů by parlament měl schvalovat novou vládu, napsal server Gruzija online a dodal, že o Garibašviliho odstoupení se začalo spekulovat, jakmile zakladatel vládnoucí strany Bidzina Ivanišvili oznámil návrat do gruzínské politiky, zatím jako čestný předseda s čerstvě schválenou pravomocí nominovat premiéra.

Miliardář Ivanišvili, pokládaný za nejbohatšího Gruzínce, založil Gruzínský sen a v roce 2012 porazil uskupení prozápadního prezidenta Michaila Saakašviliho.

Právě Garibašvili v roce 2013 vystřídal v čele vlády Ivanišviliho, než odstoupil v závěru roku 2015. Do čela vlády se vrátil v únoru 2021. (ČTK)